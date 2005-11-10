Sampdoria, le incertezze di Vindahl pesano: la statistica del portiere blucerchiato

I fischi di ieri sera sono stati assordanti. L'errore di Peter Vindahl che ha dato il via alla rimonta dell'Arezzo è stato grossolano. Un infortunio che ha fatto seguito ad altri errori di valutazione o tecnici che hanno fatto perdere terreno alla Sampdoria di Bernardo Corradi. L'errore del portiere, certamente, si nota molto di più di quello di un giocatore di movimento ma, sempre numeri alla mano, è fuori da ogni dubbio come le incertezze dell'estremo difensore blucerchiato abbiano pesato sulla posizione attuale della squadra.

Gli errori di Vindahl

Dall'errore in uscita di Cesena, con Frabotta che ha graziato Henderson e compagni, a quello in uscita a Mantova passando per la papera contro la Juve Stabia arrivata dopo un'altra incertezza in occasione del pari delle Vespe. Sono diversi gli episodi che mettono il numero 1 dietro la lavagna in questo inizio di stagione difficoltoso della Samp.

La statistica

A certificare il tutto anche le statistiche di queste prime partite di campionato dove i blucerchiati sono la peggior squadra in quanto gol subiti in rapporto alle conclusioni ricevute. Su 29 tiri verso lo specchio della porta sono 15 le reti incassate, ovvero sul 51,72%. Più di un tiro su due che finisce in fondo al sacco.