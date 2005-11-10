Sampdoria, Vindahl può già salutare a gennaio. Serve un dodicesimo, anche senza algoritmo

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'esperienza di Peter Vindahl con la maglia della Sampdoria. Il portiere danese classe 1998 è arrivato in blucerchiato lo scorso 11 agosto, in prestito dallo Sparta Praga, e ha conquistato subito il posto da titolare. Dopo aver difeso i pali in Coppa Italia il 17 agosto, era stato confermato anche in campionato dall'allora tecnico Bernardo Corradi. Il rendimento, tuttavia, non ha rispettato le aspettative: sette presenze in campionato e 15 reti subite, con una media di oltre due gol incassati a partita. Un bilancio negativo, caratterizzato anche da diversi errori, alcuni particolarmente evidenti, come quello commesso contro l'Arezzo lo scorso 18 ottobre.

Le nuove gerarchie e l'ipotesi addio a gennaio

Con l'arrivo di D'Angelo in panchina, le gerarchie sono cambiate. Il nuovo tecnico ha affidato la maglia da titolare al giovanissimo Andrey Krastev, talento bulgaro classe 2008, relegando Vindahl al ruolo di riserva. Una situazione che potrebbe avere conseguenze anche sul mercato: secondo quanto raccolto da TMW, a gennaio potrebbe essere interrotto anticipatamente il prestito del portiere danese, che farebbe così ritorno allo Sparta Praga, club proprietario del suo cartellino.

La Sampdoria tornerà sul mercato?

Un'eventuale partenza di Vindahl obbligherebbe la Sampdoria a valutare un nuovo intervento sul mercato. L'avvio di Krastev, del resto, è stato decisamente positivo, con due clean sheet nelle ultime due uscite dei blucerchiati. La società potrebbe quindi prendere in considerazione l'idea di affiancargli un portiere esperto, magari attraverso un altro prestito, per accompagnare il giovane bulgaro nel suo percorso di crescita. Un profilo di esperienza, un vero e proprio usato sicuro, potrebbe rappresentare la soluzione, senza affidarsi eccessivamente a un algoritmo che, con le dovute eccezioni, finora non ha prodotto i risultati sperati.