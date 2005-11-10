Vindahl: "Alla Sampdoria mi immagino un futuro. Ma non dipende solo da me"
Tommaso Maschio
“Non posso predire cosa accadrà domani, ma ho scelto un posto dove potermi immaginare anche in futuro. Questo è un club iconico, ma so bene che non dipende solo da me, ma anche da cosa decideranno Sampdoria e Sparta Praga”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il portiere blucerchiato Peter Vindahl parla così del suo futuro dopo il trasferimento estivo in prestito e un avvio in salita con diversi errori e già 11 reti subite in sei gare fra Serie B e Coppa Italia.
Vindahl sulle differenze fra Champions e Serie B
Il danese classe ‘98 si sofferma poi sul salto all’indietro dall’esperienza in Champions League con il club ceco e la Serie B attualmente affrontata: “Penso che sia abbastanza difficile comparare le due cose. Faccio un esempio: venerdì andremo a giocare sul sintetico di Avellino, è tutta un’altra cosa. Di sicuro qui ci sono molta pressione e grandi aspettative, molte di più rispetto allo Sparta Praga”.
Sul gruppo e i danesi in squadra
Infine Vindahl parla anche della mini-colonia danese (lui Abildgaard e Gartenmann) che si è formata a Genova sponda blucerchiata: “La lingua aiuta a legarci, normale che sia così. Ma siamo un bel gruppo, mi hanno invitato subito a cena anche se io fuori dal campo sono un po’ introverso”.