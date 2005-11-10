Sampdoria, Vindahl: "Avverto la fiducia di Corradi. Siamo in grado di arrivare ai playoff"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere della Sampdoria Peter Vindahl ha parlato della sua esperienza in blucerchiato partendo dalla parata su Mosti che può aver dato una svolta alla sua stagione: "Secondo me è pericoloso definire un momento specifico e dire che da lì in poi è andato tutto bene. Diciamo che quando la partita è incanalata in senso positivo, lo avverti di più. Secondo me però serve stabilità, evitando le fasi di up and down".

Nonostante gli errori, il tecnico Corradi lo ha sempre difeso: "Avverto la fiducia del tecnico, ho creato un bel rapporto con lui, anche se poi so bene che alla fine di tutto conta la prestazione. Ad inizio stagione abbiamo avuto un colloquio: 'Mister, se c’è qualcosa in cui posso migliorare, me lo dica'. Preferisco che ci parliamo direttamente, una buona ed onesta relazione è la base giusta per crescere insieme".

Infine un commento sulla dimensione della Sampdoria, dopo aver affrontato il Palermo e la sorpresa Mantova, e su che campionato può fare: "L’ambizione è arrivare a giocarci la promozione fino alla fine - conclude l'estremo difensore - entrare nei playoff offrirebbe questa possibilità. Siamo in grado di farlo: iI potenziale, qui, è altissimo".