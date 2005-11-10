Ufficiale Sampdoria, nuovo prestito in Spagna per Narro: giocherà con l'Hercules

Il club iberico preleva l'attaccante a titolo temporaneo con opzione e obbligo condizionato di riscatto

La breve e deludente esperienza di Victor Narro nel nostro paese è da considerarsi terminata. L’attaccante classe ‘99, arrivato alla Sampdoria la scorsa, è nuovamente partito per un prestito in Spagna dopo i sei mesi al Real Murcia nel finale della scorsa stagione dove ha collezionato 16 presenze con due assist all’attivo. Il giocatore infatti, come si legge sui canali ufficiali del club blucerchiato, si trasferirà a titolo temporaneo con opzione e obbligo all'Hercules.

Questo il comunicato

"L’U.C.C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore".

Il comunicato dell'Hercules

. L'esterno arriva in prestito dall'UC Sampdoria, dopo una carriera che lo ha visto militare anche nel Real Murcia (dove ha già militato nella seconda metà della stagione), nel Gimnàstic de Tarragona , nel Lugo e nel RC Deportivo A Coruña. Narro è un attaccante veloce e diretto, dotato di grande abilità nel dribbling. Titolare fisso su entrambe le fasce, si distingue per la sua velocità, le sue capacità nell'uno contro uno e la sua abilità nel creare occasioni da gol. La sua migliore stagione in Prima Federazione è stata con il Nàstic de Tarragona , dove ha segnato 6 gol e fornito 10 assist , risultando uno dei giocatori offensivi chiave della squadra catalana e uno degli esterni più promettenti della categoria. La dirigenza sportiva punta su un calciatore che, a 26 anni, arriva al Rico Pérez con una vasta esperienza e l'obiettivo di portare squilibrio, creatività e profondità all'attacco biancoblu.".

I suoi numeri in Italia

Narro dunque lascia la Sampdoria e l’Italia dopo appena cinque presenze, per un totale di appena 39 minuti in campo, in cui non ha lasciato traccia diventando però il simbolo del fallimentare mercato estivo gestito, anche, con l’ausilio dell’algoritmo.