Sampdoria, summit a Milano: Tey atteso in Italia per fare il punto su club e mercato

Settimana cruciale in casa Sampdoria. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX l’azionista di maggioranza Joseph Tey è atteso in Italia per una serie di incontri decisivi sulla situazione del club, non solo sul fronte sportivo ma anche su governance e assetti interni. Il vertice principale è fissato per giovedì a Milano, dove l’investitore singaporese incontrerà il presidente Matteo Manfredi.

Al tavolo saranno presenti anche Nathan Walker, plenipotenziario di Tey, il CEO sport Jesper Fredberg, il CEO corporate Raffaele Fiorella e con ogni probabilità il direttore sportivo Andrea Mancini. Sul tavolo temi pesanti: dal budget per il mercato di gennaio alle dinamiche dirigenziali, passando per i rapporti tra gli azionisti.

L’investitore potrebbe restare in Italia fino a domenica e presenziare in tribuna contro la Carrarese, nonostante l’inibizione che gli impedisce l’accesso alle aree tecniche.

Sul fronte societario, la Samp ha attirato l’interesse di alcuni fondi, uno di Dubai e l’americano Sixth Street Partners, ma al momento si tratta solo di contatti esplorativi. Non è chiaro se Tey sia disposto a valutare una cessione, anche se al momento lui e Walker non sembrano orientati in questa direzione. Il summit milanese potrebbe chiarire anche questo scenario.

Nel frattempo, Tey ha garantito un extrabudget per coprire debiti correnti, segnale di un impegno finanziario ancora solido nonostante la fase delicata. Le prossime ore diranno molto sul futuro immediato della Sampdoria, dentro e fuori dal campo.