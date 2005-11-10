Serie B, Benevento-Cesena: la strega a caccia del terzo successo consecutivo

Toccherà a Maria Sole Ferrieri Caputi dirigere la sfida in programma questo pomeriggio allo stadio “Vigorito” tra Benevento e Cesena, con i padroni di casa che avranno la grande opportunità di conquistare il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Verona e Carrarese. Occhio, però, ai romagnoli che, ben guidati da Diamanti, hanno bisogno di aggiungere punti alla classifica per allontanarsi dalle zone calde e alimentare la fiducia di una società che, per il tipo di mercato condotto, ha lasciato intendere chiaramente che l’obiettivo principale è una salvezza tranquilla.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Piacevoli problemi d’abbondanza per mister Floro Flores che, per il match di oggi pomeriggio, avrà nuovamente a disposizione Verdi, Simonetti e Romano. Tutti e tre, però, partiranno dalla panchina. La formazione non dovrebbe mutare molto rispetto a quella che ha fatto buone cose prima della sosta, con Okereke e Lamesta a supporto di Salvemini e Kouan e Maita a garantire qualità e quantità in mezzo al campo. In difesa altra esclusione per Caldirola: sarà Saio ad affiancare Scognamillo, con Pierozzi e Beruatto terzini.

COME ARRIVA IL CESENA

4-3-3 anche per Diamanti che, naturalmente, non può prescindere da bomber Shpendi al centro dell’attacco. E’ lui il calciatore che sta spostando gli equilibri in quest’avvio di stagione non particolarmente entusiasmante per i bianconeri. Al suo fianco ci saranno Fiori e Druiventak, con il terzetto Bisoli-Pagano-Guidi che dovrà conferire imprevedibilità e qualità alla manovra. Scelte fatte anche in difesa, con la riconferma del quartetto formato da Ciofi, Ilic, Mangraviti e David e Siano a protezione dei pali.