Serie B, Benevento-Frosinone: big match al Vigorito

Il Benevento non si ferma più e prova ad effettuare un ulteriore scatto verso la Serie A. Il big match di giornata si gioca al Vigorito: contro la squadra di Inzaghi c'è il Frosinone di Nesta, una sfida tra campioni del mondo in panchina. I sanniti hanno perso solo una gara nelle prime sedici partite e hanno otto punti di vantaggio sugli inseguitori (il Pordenone). I ciociari, invece, dopo un inizio balbettante, hanno preso quota e si trovano al terzo posto (ad undici lunghezze dal primo). Ad oggi i precedenti in cadetteria fra i club ammontano a 2 (2-1 a Benevento, 3-2 a Frosinone). In totale sono nove gli incontri disputati: 5 vittorie per il Benevento, 3 pareggi e 1 vittoria per il Frosinone. Calcio d'inizio alle ore 18:00. L'arbitro è Marinelli della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Una marcia trionfale. Si può definire così, fin qui, il campionato del Benevento. Filippo Inzaghi è riuscito a plasmare il gruppo al meglio e i risultati sono dalla sua parte. Contro i ciociari è probabile il 4-3-2-1 con Kragl e Sau alle spalle di Coda con Tello che potrebbe partire dalla panchina. Volta ritorna a disposizione così come Hetemaj in campo dal 1' dopo la squalifica.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Tutti a disposizione ad eccezione di Rohden. Alessandro Nesta cerca il colpaccio in casa del Benevento per prendere definitivamente quota dopo un inizio complicato. I ciociari hanno ripreso a marcia a buon ritmo e un successo in casa di Inzaghi sarebbe il definitivo via libera a posizioni di vertice. Due dubbi per il Frosinone: Zampano o Haas in mediana o soprattuto in attacco con tre giocatori per due maglie (Ciano, Dionisi e Novakovich).