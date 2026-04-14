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Serie B, Catanzaro-Modena: al Ceravolo si recupera la gara della 31ª giornata

Serie B, Catanzaro-Modena: al Ceravolo si recupera la gara della 31ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Serie B
Christian Sgura

Catanzaro e Modena scendono in campo questa sera per recuperare il match inizialmente programmato il 17 marzo e rinviato per maltempo. La giornata in questione è la numero 31 e si gioca allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Fischio d'inizio fissato alle ore 19:00.
Entrambe le squadre, in particolare i padroni di casa, hanno quasi consolidato definitivamente la loro presenza ai prossimi playoff: la squadra di Alberto Aquilani è quinta in classifica con 54 punti e con una vittoria oggi acquisirebbe anche la certezza matematica di poter giocare gli spareggi per la Serie A. Il Modena di Andrea Sottil ha tre punti in meno dei calabresi, ma un ampio vantaggio di 9 punti sul nono posto. Destino in comune per le due compagini anche nel corso dell'ultima giornata del campionato cadetto, entrambe hanno pareggiato rispettivamente contro Avellino e Südtirol.
All'andata fu la squadra di Aquilani ad avere la meglio allo Stadio Alberto Braglia, grazie al rigore realizzato nei minuti di recupero da parte di Pittarello, che fissò il risultato finale sul 2-1.
A dirigere il match ci sarà Claudio Giuseppe Allegretta, della sezione di Molfetta. I suoi assistenti saranno Scatragli e Cipressa, il IV ufficiale designato è Arena. Al VAR pronta la coppia formata da Rutella e Santoro.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Aquilani non avrà a disposizione Brighenti, dopo l'espulsione rimediata dal difensore contro l'Avellino. 3-4-2-1 per il tecnico dei giallorossi con Pigliacelli in porta, Cassandro, Antonini e Jack si candidano fortemente per un maglia dal 1' in difesa. Favasuli e Alesi sulle corsie laterali, con Petriccione e Pontisso in mezzo. In avanti Liberali e Iemmello dovrebbero agire a supporto di Pittarello.

COME ARRIVA IL MODENA - Non ci saranno Chichizola, causa infortunio, oltre allo squalificato Beyuku nelle fila dei Canarini: Andrea Sottil sembra orientato a schierare i suoi con Pezzolato tra i pali, davanti all'estremo difensore potrebbe essere confermato il terzetto difensivo Tonoli-Nador-Nieling. Zampano favorito sulla corsia di destra, mentre c'è il ballottaggio tra Zanimacchia e Cotali dall'altra parte. In mediana Gerli, Santoro e Massolin, con Pyyhtia in pressing sul francese di proprietà dell'Inter. In attacco Ambrosino è in vantaggio su Pedro Mendes per affiancare Manuel De Luca.

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