Focus TMW Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 34ª giornata: Alvini stacca di un'inezia Stroppa

Quello appena andato in archivio è stato un weekend che ha visto accorciarsi ulteriormente la classifica di Serie B. Delle prime sei squadre della graduatoria, infatti, solo il Monza riesce a strappare la vittorie nelle gare in programma per la 34ª giornata. Per tutte le altre solo pareggi. Chi invece conquista tre punti importanti sono Mantova e Sampdoria, rispettivamente, alla seconda e terza vittorie consecutiva. Vince anche il Padova, ma soprattutto la Reggiana che superano la Carrarese conquista il secondo successo nelle ultime dieci giornate.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentaquattresima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Alvini (Frosinone) 6.51 (34)

2. Stroppa (Venezia) 6.50 (34)

3. Lombardo (Sampdoria) 6.50 (5)

4. Abate (Juve Stabia) 6.28 (34)

5. Inzaghi (Palermo) 6.26 (34)

6. Sottil (Modena) 6.23 (33)

7. Bianco (Monza) 6.19 (34)

8. Aquilani (Catanzaro) 6.17 (33)

9. Modesto (Mantova) 6.17 (18)

10. Calabro (Carrarese) 6.16 (34)

11. Castori (Südtirol) 6.16 (34)

12. Gorgone (Pescara) 6.16 (22)

13. Chiappella (Virtus Entella) 6.06 (34)

14. Andreoletti (Padova) 6.00 (32)

15. Bisoli (Reggiana) 6.00 (2)

16. Caserta (Empoli) 5.90 (5)

17. Ballardini (Avellino) 5.89 (9)

18. Longo (Bari) 5.77 (13)

19. Breda (Padova) 5.75 (2)

20. Cole (Cesena) 5.38 (4)

Esonerati

Mignani (Cesena) 6.10 (30)

Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)

Biancolino (Avellino) 5.84 (25)

Donadoni (Spezia) 5.83 (20)

Possanzini (Mantova) 5.81 (16)

Dionisi (Empoli) 5.80 (22)

Caserta (Bari) 5.79 (12)

Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)

Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)

Vivarini (Pescara) 5.71 (12)

D'Angelo (Spezia) 5.62 (13)

Rubinacci (Reggiana) 5.56 (9)

Donati (Sampdoria) 5.29 (7)

Vivarini (Bari) 5.19 (8)