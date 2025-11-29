Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità

Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla soliditàTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 18:34Serie B
Alessandra Stefanelli

Il Palermo presenta diverse novità rispetto alla sfida contro l’Entella. Filippo Inzaghi ridisegna la squadra, ritrovando uomini chiave e variando assetto in più zone del campo. Bereszynski torna titolare nella linea difensiva, mentre Pierozzi viene avanzato sulla fascia destra. A centrocampo rientrano dal primo minuto Ranocchia e Segre, mentre in attacco spazio a Le Douaron, con Vasic che parte dalla panchina.

La Carrarese di Antonio Calabro risponde con una formazione compatta e organizzata, confermando il 3-5-2 e affidandosi alla solidità della difesa guidata da Imperiale e all’estro offensivo di Sekulov e Abiuso.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Barbera (calcio d’inizio ore 19.30):

PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszynski, Bani (cap.), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Bardi, Brunori, Vasic, Giovane, Diakité, Blin, Peda, Corona, Veroli.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale (cap.), Illanes, Calabrese; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Sekulov, Abiuso.
Allenatore: Calabro.

A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Finotto, Parlanti, Torregrossa.

Direzione arbitrale:
Arbitro: Perri (Roma 1).
Assistenti: Costanzo (Orvieto), Zanellati (Seregno).
Quarto ufficiale: Gemelli (Messina).
VAR: Nasca (Bari).
AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).

Articoli correlati
Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia
Serie B, oggi altre sette gare valide per la 14ª giornata: il programma completo Serie B, oggi altre sette gare valide per la 14ª giornata: il programma completo
La Sicilia verso Palermo-Carrarese: "Pippo Inzaghi tenta la risalita" La Sicilia verso Palermo-Carrarese: "Pippo Inzaghi tenta la risalita"
Altre notizie Serie B
Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!" Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!"
Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro... Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni
Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate... Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna"
Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."... Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."
Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..." Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..."
Spezia, Donadoni: "Dare il 100% non basta, per portare a casa la vittoria dobbiamo... Spezia, Donadoni: "Dare il 100% non basta, per portare a casa la vittoria dobbiamo dare di più"
Mantova, Possanzini: "L'abbiamo approcciata bene. Merito a loro" Mantova, Possanzini: "L'abbiamo approcciata bene. Merito a loro"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, c'è Nkunku
Immagine top news n.2 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
Immagine top news n.3 Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas
Immagine top news n.4 L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2
Immagine top news n.5 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.6 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.7 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Seba Esposito spaventa, poi la Juventus rimedia: doppietta di Yildiz, 2-1 al Cagliari al 45'
Immagine news Serie A n.2 La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Era importante sbloccarla, nella ripresa si poteva gestire meglio"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, la Curva non perdona dopo il gol preso dal Cagliari: "Tirate fuori i c******i"
Immagine news Serie A n.5 Stasera Palmeiras-Flamengo per la Copa Libertadores 2025: occhi puntati sui tanti ex Serie A
Immagine news Serie A n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni sfida l'U23: "Partita particolare, ma la nostra identità non cambia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano
Immagine news Serie C n.3 L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Immagine news Serie C n.4 Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…