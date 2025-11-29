Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Il Palermo presenta diverse novità rispetto alla sfida contro l’Entella. Filippo Inzaghi ridisegna la squadra, ritrovando uomini chiave e variando assetto in più zone del campo. Bereszynski torna titolare nella linea difensiva, mentre Pierozzi viene avanzato sulla fascia destra. A centrocampo rientrano dal primo minuto Ranocchia e Segre, mentre in attacco spazio a Le Douaron, con Vasic che parte dalla panchina.
La Carrarese di Antonio Calabro risponde con una formazione compatta e organizzata, confermando il 3-5-2 e affidandosi alla solidità della difesa guidata da Imperiale e all’estro offensivo di Sekulov e Abiuso.
Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Barbera (calcio d’inizio ore 19.30):
PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszynski, Bani (cap.), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Gomis, Bardi, Brunori, Vasic, Giovane, Diakité, Blin, Peda, Corona, Veroli.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale (cap.), Illanes, Calabrese; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Sekulov, Abiuso.
Allenatore: Calabro.
A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Finotto, Parlanti, Torregrossa.
Direzione arbitrale:
Arbitro: Perri (Roma 1).
Assistenti: Costanzo (Orvieto), Zanellati (Seregno).
Quarto ufficiale: Gemelli (Messina).
VAR: Nasca (Bari).
AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).