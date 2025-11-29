Serie B, successo esterno dell'Avellino: Biasci decide la rete del Druso con il Sudtirol
È terminata anche Sudtirol-Avellino, gara iniziata con 30 minuti di ritardo. Al Druso la squadra di Biancolino si è imposta 1-0 grazie alla rete di Biasci arrivata dopo 10 minuti di gioco.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 20 (13)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Catanzaro 16 (13)
Carrarese 16 (13)
Entella 15 (13)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
Spezia 8 (13)