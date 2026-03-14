Serie B, troppo Monza per questo Palermo: finisce 3-0 ed è aggancio al Venezia

Si è concluso il match iniziato alle 17:15 tra Monza e Palermo, valido per la 30esima giornata della Serie B. Dominio clamoroso dei brianzoli che su sono affermati con un netto 3-0: in gol Petagna nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra di casa dilaga con le reti di Ciurria e Colombo.

Con questo risultato il Monza aggancia momentaneamente il Venezia che sarà impegnato tra poco in una delicatissima sfida in casa di una Sampdoria affamata di punti salvezza.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo

Sabato 14 marzo

Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63*

Monza 63*

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Virtus Entella 31*

Bari 31

Mantova 31

Sampdoria 30*

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno