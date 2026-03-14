Serie B, troppo Monza per questo Palermo: finisce 3-0 ed è aggancio al Venezia
Si è concluso il match iniziato alle 17:15 tra Monza e Palermo, valido per la 30esima giornata della Serie B. Dominio clamoroso dei brianzoli che su sono affermati con un netto 3-0: in gol Petagna nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra di casa dilaga con le reti di Ciurria e Colombo.
Con questo risultato il Monza aggancia momentaneamente il Venezia che sarà impegnato tra poco in una delicatissima sfida in casa di una Sampdoria affamata di punti salvezza.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo
Sabato 14 marzo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 63*
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Virtus Entella 31*
Bari 31
Mantova 31
Sampdoria 30*
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno