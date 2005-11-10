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Sorrentino proseguirà l'avventura al Padova. Il club annuncia di aver riscattato il portiere

Sorrentino proseguirà l'avventura al Padova. Il club annuncia di aver riscattato il portiere TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:02Serie B
Il classe 2002 è stato acquistato dal Monza e ha firmato un contratto fino al 2029 con i biancoscudati

Dopo un'ottima stagione, con 24 presenze in campionato, il portiere Sorrentino proseguirà la sua avventura al Padova. I veneti hanno infatti deciso di acquistare il suo cartellino dal Monza come si legge in una nota ufficiale:

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definito dall’AC Monza del portiere classe 2002 Alessandro Sorrentino. Sorrentino ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2029.

Alessandro Sorrentino nasce a Guariagrele (Chieti) il 3 aprile 2002 ed è un portiere di 190 cm.

Cresciuto calcisticamente nel Pescara, dopo due stagioni di Primavera tra il 2019 ed il 2020 fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2021/2022, difendendo i pali dei pescaresi in 26 occasioni in Serie C. Viene prelevato dal Monza nella stagione 2022/2023, ma il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2023/2024, difendendo i pali contro Lecce, Frosinone (andata e ritorno), Empoli, Inter, Milan e Juventus. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Frosinone in Serie B, giocando 2 gare contro Brescia e Bari. Nell’estate 2025 si trasferisce in prestito al Padova, collezionando 24 presenze.

Nazionale Italiana:
Nel marzo 2022 fa il suo esordio in maglia azzurra con la Nazionale Under 20 con il ct Alberto Bollini, giocando contro Norvegia e Polonia. Nel marzo 2023 il ct Paolo Nicolato lo fa giocare in Nazionale Under 21 nella gara contro la Serbia (vittoria per 2-0).

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