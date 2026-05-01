Padova, Breda: "Pomeriggio indimenticabile, la salvezza non era scontata"

Roberto Breda, tecnico del Padova, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria dei biancorossi contro il Pescara, decisiva per la matematica salvezza della sua squadra.

Il commento sulla salvezza raggiunta e sulla stagione.

"Non era assolutamente scontato raggiungere questa salvezza. I ragazzi ci hanno sempre creduto e l’emblema è sicuramente questa partita. È un grande risultato per me che sono arrivato con questo pensiero fisso, per i giocatori, per questo fantastico gruppo e per la nuova proprietà che avrà sicuramente più entusiasmo l’anno prossimo avendo mantenuto la categoria. Non è stato un periodo semplice perché dopo due allenamenti abbiamo perso Papu Gomez e a Frosinone sono andati ko sia Lasagna che Harder ma è qua che il gruppo ha fatto la differenza e la volontà di mantenere la categoria ha fatto la differenza. La Serie B è un campionato davvero straordinario ma anche con mille difficoltà. Per la città di Padova e per questi giocatori oggi è un grande giorno. Io ho dato delle mie idee che ho cercato di dare a tutti quanti, allenamento dopo allenamento, giorno dopo giorno. Ho cercato di dare la mia identità, principalmente quella di soffrire meno possibile e di cercare una certa finalizzazione lì davanti".

Sul match.

"Oggi abbiamo sofferto, ma siamo rimasti sempre sul pezzo. Dalla parata di Sorrentino al gol di Pastina è stato un pomeriggio indimenticabile. Non ho guardato il rigore di Russo. Sorrentino è stato fondamentale fin dal primo giorno e dalla prima partita. A Chiavari ci ha tenuto in piedi grazie alle sue parate. Da quando sono arrivato ho cercato di puntare su di lui, veniva da un momento non semplice, ma le sue qualità sono emerse”.