Padova-Pescara 1-0, le pagelle: Sorrentino e Pastina decisivi, Russo condanna il Delfino

Risultato finale del match: Padova-Pescara 1-0.

PADOVA

Sorrentino 7,5 - Nel primo tempo non è chiamato a particolari interventi, nella ripresa si scatena: numerosi interventi importanti e infine il rigore parato a Russo, il momento decisivo di questa partita.

Belli 6 - Si ritrova lui dal lato di Insigne e oltre rare occasioni, fa sempre buona guardia in quella zona del campo.

Villa 5 - Controlla Russo senza molti problemi fino al minuto 78, momento in cui lo perde e lo atterra in area di rigore. Per fortuna dei padroni di casa l'attaccante avversario sbaglia dal dischetto.

Pastina 8 - Prova difensiva perfetta e in più all'ultimo minuto realizza un gol fantastico che manda in paradiso il Padova e gli permette di festeggiare la salvezza.

Capelli 6 - Dei due esterni biancorossi è quello meno propositivo, ma anche più attento difensivamente. Prova sufficiente la sua. Dall'83' Ghiglione S.V.

Fusi 6 - S'inserisce spesso per creare grattacapi alla difesa avversaria, allo stesso tempo è come al solito molto irruente quando non ha il pallone tra i piedi e rimedia un cartellino giallo evitabile. Dal 66' Di Maggio 5,5 - Entra nel momento più difficile per la sua squadra e non riesce ad emergere nel forcing offensivo avversario.

Crisetig 6,5 - Il capitano del Padova amministra con sicurezza e attenzione le operazioni in mediana, sbagliando davvero poco nel complesso.

Varas 6 - Come l'altra mezzala si fa vedere tanto in trazione offensiva, spesso però sbaglia l'ultima giocata o la scelta decisiva.

Favale 5,5 - Va diverse volte al cross dall'out di sinistra, la precisione dei suoi suggerimenti è però nettamente da rivedere. Dall'83' Silva S.V.

Caprari 6 - Uno dei tanti ex di giornata e tra i più pericolosi dei suoi in avanti: la sua velocità e la sua tecnica impensieriscono spesso la retroguardia degli abruzzesi. Dal 66' Seghetti 5,5 - Ha poco spazio e poche occasioni per incidere.

Bortolussi 5,5 - Realizza un gol bellissimo al quarto d'ora di gioco, ma per centimetri in posizione irregolare. Poi non si vede tantissimo nello sviluppo del match. Dal 74' Di Mariano S.V.

Roberto Breda 7 - Il Padova è salvo da neopromossa e nonostante un secondo tempo di pura sofferenza la sua squadra è riuscita ad avere la meglio sugli avversari.

PESCARA

Saio 6 - Compie subito una bella parata sulla botta dalla distanza di Fusi e risulta impeccabile in diverse altre occasioni. Può poco sulla grande conclusione dalla distanza di Pastina che decide la partita.

Letizia 6 - Scelto lui dall'inizio sulla corsia di destra e oltre qualche cross (impreciso) colpisce un palo clamoroso dalla distanza. Poco fortunato.

Bettella 6,5 - Torna dall'infortunio e si sente: prova da gigante al centro della difesa del Delfino, con diverse chiusure provvidenziali sulle azioni offensive avversarie.

Capellini 6 - Buona prova anche da parte dell'altro centrale, mai in apnea nel corso dei 90 minuti di gioco. Il Pescara meritava decisamente qualcosa in più.

Cagnano 5,5 - Spinta davvero timida sulla fascia sinistra da parte del classe 1998. Tutt'altro che perfetto anche in fase difensiva.

Lamine Fanne 5 - I primissimi minuti sembrano promettenti, poi però si spegne incredibilmente e sbaglia quasi tutto durante la sua permanenza in campo. Dal 55' Caligara 6 - Dal suo ingresso in campo il Pescara cambia e inizia a sviluppare in modo migliore la manovra offensiva.

Brugman 6 - Una delle colonne di questa squadra, il suo apporto a centrocampo resta come sempre encomiabile. Non dimenticherà facilmente la grande occasione avuta nel secondo tempo, fuori d'un soffio.

Valzania 6 - Si spende tanto per la causa in entrambe le fasi, anche lui è poco fortunato quando calcia verso i pali difesi da Sorrentino. Dall'88' Merola S.V.

Meazzi 6 - Si vede poco in avanti, ma il suo apporto in fase difensiva è da sottolineare, si sacrifica tantissimo. Dal 55' Olzer 6 - Ha buone chances sui suoi piedi, ma Pastina fa sempre buona guardia.

Insigne 5,5 - In gabbia. Non riesce ad esprimersi al suo meglio, nonostante provi a intermittenza ad accendere la luce dei suoi. Sono pochi i palloni giocabili per l'ex Napoli nel corso del pomeriggio all'Euganeo.

Di Nardo S.V. - Sfortunatissimo. Il capocannoniere della squadra abruzzese è costretto ad uscire dopo poco più di 20 minuti per un problema fisico. Dal 21' Russo 4,5 - Si procura un rigore dall'importanza indefinibile, si prende la responsabilità di calciarlo e lo sbaglia. Giornata da incubo per il giovane attaccante.

Giorgio Gorgone 6 - Ha poche colpe, il Pescara non meritava sicuramente di perdere oggi all'Euganeo, ma al 94' è arrivata la doccia gelata. Ora per raggiungere almeno i playout serviranno una vittoria all'ultima contro Lo Spezia e una serie di combinazioni davvero complicate.