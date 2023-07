ufficiale Altra risoluzione in casa Venezia, il giovane Popa saluta i lagunari

Dopo Domenico Rossi, Aaron Kacinari e Melvin Remy, in casa Venezia arriva un'altra risoluzione. Questa volta a salutare è il giovane difensore Popa, classe 2005, arrivato due anni fa dai romeni dell'Oradea. Il centrale non ha mai esordito in prima squadra giocando solo nel settore giovanile lagunare. Questa la nota del Venezia:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Luca Popa. Il difensore classe 2005, arrivato in laguna nell’estate 2021, ha collezionato in totale 7 presenze con l'Under 17 e 13 presenze con l'Under 18 arancioneroverde. Buona fortuna, Luca".