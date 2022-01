ufficiale Cosenza, arriva Daniele Liotti in prestito dalla Reggina

La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con la Società Reggina 1914 per il trasferimento, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Liotti. Il difensore, nato a Vibo Valentia l’8 giugno 1994, approda in rossoblù con accordo fino al 30 giugno 2022. Nelle ultime due stagioni a Reggio Calabria ha totalizzato 42 gettoni di presenza mettendo a repertorio 5 reti e 2 assist. Per lui si tratta di un ritorno in maglia rossoblù, che ha già indossato, giovanissimo, in 18 occasioni nel 2012/2013. Liotti è ora pronto ad aggregarsi al branco!