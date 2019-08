UFFICIALE: Juve Stabia, preso l'esperto difensore Tonucci

Fonte: ssjuvestabia.it

© foto di Federico Gaetano

Rendiamo noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Denis Tonucci, classe ’88.

L’esperto difensore, nativo di Villa San Martino (PU), cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha vestito, in serie B, le maglie di Cesena F. C, Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari e Foggia, totalizzando, in serie cadetta, oltre 200 presenze, con 10 reti all’attivo.

Denis Tonucci, si aggregherà alla squadra, agli ordini di mister Caserta, alla ripresa della preparazione, prevista per oggi pomeriggio allo stadio Romeo Menti

Tonucci commenta l’approdo alla Juve Stabia: “Sono molto contento di questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.