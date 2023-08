ufficiale Koutsoupias resta in B. Dal Benevento passa al Bari a titolo temporaneo

Colpo in entrata per il Bari, che rinforza la mediana disposizione del tecnico Mignani. Il giocatore acquistato dai biancorossi è Ilias Koutsoupias che, come comunicato dal sito della Lega B, arriva dal Benevento a titolo temporaneo.

Per Koutsoupias comincia dunque la quarta stagione consecutiva in Serie B, da affrontare con la quarta squadra diversa. Cresciuto a livello giovanile tra tra Virtus Entella e Bologna, il centrocampista greco ha debuttato nel campionato cadetto con la compagine di Chiavari e poi ha proseguito la sua carriera nelle file di Ternana e Benevento. Ora avrà modo di misurarsi con una piazza calda come quella barese.