Frosinone, Koutsoupias: "Col Sudtirol vittoria sporca. Crediamo nella Serie A"

Ilias Koutsoupias, centrocampista greco del Frosinone, ha analizzato la marcia della formazione di Massimiliano Alvini in questo finale di stagione regolare in Serie B attraverso i microfoni di Teleuniverso, partendo dal successo contro il Sudtirol: "Abbiamo dato un segnale importante in una partita sporca. Abbiamo dimostrato di poter vincere anche queste".

Il centrocampista ha esaltato il lavoro di Massimiliano Alvini, sottolineandone la preparazione: "In campo è un allenatore veramente molto preparato. Veramente non credo che ci sia mai stata una partita quest'anno dove siamo entrati e non eravamo preparati al cento per cento".

Sulla gestione del gruppo, il greco ha svelato l'approccio del tecnico: "È più probabile che si incazza quando noi stiamo vincendo o facciamo una grande partita perché vede una cosa che non gli piace, che quando magari vede che noi diamo tutto in campo ma c’è una difficoltà. Nei momenti di difficoltà ci fa stare anche più sereni, più tranquilli".

Koutsoupias ha infine ribadito la ferma convinzione della squadra nel raggiungere la promozione diretta: "La convinzione di poter centrare l'obiettivo c'è da un bel po' di tempo. Ci crediamo tanto e vogliamo arrivare tra i primi due posti. E se sto qui a dirvi che ci crediamo, vuol dire che ci sentiamo anche di poterci stare".