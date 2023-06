ufficiale Reggiana, ancora un saluto: risoluzione del contratto per il mancino Cauz

"AC Reggiana comunica che nella giornata odierna è stato rescisso in modo consensuale il contratto del calciatore Cristian Cauz.La Società ringrazia il calciatore per l'impegno profuso in maglia granata e saluta un altro protagonista della stagione sportiva appena conclusa, e della indimenticabile promozione in Serie B", Così il club emiliano ha salutato un altro dei protagonisti della promozione .

Nel futuro di Cauz ci sarebbe un trasferimento di pochi chilometri ai rivali del Modena.