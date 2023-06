ufficiale Reggiana, rinnovo di contratto per cinque protagonisti granata

AC Reggiana comunica che è stato rinnovato il contratto di 5 calciatori granata protagonisti della straordinaria stagione sportiva appena conclusa.



Il capitano Paolo Rozzio, Davide Guglielmotti e Alessio Luciani hanno prolungato il contratto per un’altra stagione sportiva mentre Lorenzo Libutti e Mattia Muroni hanno ottenuto il rinnovo annuale già contemplato nel precedente accordo con la Società in caso di promozione in Serie B.

Paolo Rozzio: il difensore piemontese vestirà per l’ottava stagione la maglia granata, dopo 173 gare disputate e 10 reti segnate, passando per la ripartenza dalla Serie D nel 2018 e conquistando due promozioni in Serie B, delle quali l’ultima vissuta da capitano.

Davide Gugliemotti: l’esterno novarese approderà alla categoria cadetta con l’AC Reggiana dopo due stagioni e 60 partite giocate in granata, accompagnate da 8 marcature; tra queste la rete segnata a Rimini nella stagione appena conclusa è stata giudicata il gol più bello sella Serie C 2022-2023.

Alessio Luciani: il difensore laziale ha disputato 72 gare nelle ultime due stagioni con l’AC Reggiana, e farà parte della squadra condotta da mister Nesta nel prossimo campionato di Serie B.

Lorenzo Libutti: il difensore laterale di Rionero in Vulture (PZ), dopo 101 gare disputate, 2 gol realizzati e 2 promozioni in Serie B ottenute in maglia granata, si appresta a cominciare la sua quinta stagione sportiva a Reggio Emilia.

Mattia Muroni: il centrocampista sardo, dopo 52 partite giocate ed una rete segnata in granata nelle ultime 2 stagioni sportive, si appresta ad affrontare il campionato di Serie B con l’AC Reggiana.

La Società è lieta di annunciare la permanenza dei 5 calciatori granata, in attesa di una nuova stagione di emozioni da vivere insieme ai tifosi e alla città di Reggio Emilia.

Congratulazioni, granata !