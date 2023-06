ufficiale Sampdoria, non solo Pirlo. Legrottaglie e Giani nuovi dirigenti blucerchiati

Oltre all'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore la Sampdoria ha annunciato anche la nomina di due nuovi dirigenti: Nicola Legrottaglie avrà il ruolo di head of performance (una sorta di direttore tecnico) e Lorenzo Giani che invece sarà il nuovo head of scouting.