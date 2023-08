ufficiale Sudtirol, colpo Merkaj. Arriva dall'Entella a titolo definitivo

Come annunciato, si è concretizzato stamane il passaggio dell'attaccante Silvio Merkaj dalla Virtus Entella al Sudtirol: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società FC Südtirol per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Silvio Merkaj. Silvio, arrivato a Chiavari nell’estate del 2021 dalla serie D, ha dimostrato da subito di voler bene all’Entella evidenziando impegno e dedizione, crescendo gara dopo gara e segnando 30 gol. Grazie alle sue doti tecniche e umane è entrato nel cuore di tutti i tifosi, confermando di essere una mosca bianca per il suo grande attaccamento alla maglia. Da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella, un caro in bocca al lupo per la nuova importante avventura. Ciao Silvio, faremo sempre il tifo per te!", si legge sul sito ufficiale dei Diavoli neri. L'albanese nelle ultime due stagioni ha segnato 30 reti, con dieci assist, in 85 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C.

Nei giorni scorsi il ds dei biancorossi Paolo Bravo aveva parlato così del possibile arrivo del calciatore: "Merkaj è un giocatore forte, di prospettiva, se dovessi decidere di fare un investimento lo farei su di lui". Un elogio che trova conferme sul mercato. Merkaj continua dunque la sua scalata nel calcio italiano dopo essersi messo in luce in Serie D prima e Serie C poi.

Questo invece l'annuncio del club altoatesino: "FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Silvio Merkaj. L’attaccante classe 1997, proviene dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Si è legato al club biancorosso con un accordo triennale, ovvero fino al 30 giugno 2026, con opzione per un altro anno. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Silvio Merkaj e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".