ufficiale Ternana, Boben saluta l'Italia. Il difesore ha firmato con il Cluj in Romania

Matija Boben dice addio all'Italia. Il difensore classe '94 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pescara in Serie C è infatti un nuovo giocatore del Cluj in Romania. L'annuncio del trasferimento dalla Ternana, proprietaria del cartellino, è stato dato dal club rumeno che non ha comunicato i dettagli dell'accordo, ma lo sloveno avrebbe firmato un triennale con i Feroviarii.