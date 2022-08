ufficiale Pescara, difesa rinforzata con lo sloveno Boben in prestito dalla Ternana

Nuova avventura per Matija Boben: il difensore classe '94 della Ternana si trasferisce in prestito al Pescara, in Serie C. Di seguito il comunicato del club cedente.

"La Ternana Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Matija Boben al Pescara Calcio. Il difensore sloveno si trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito fino al termine della stagione".