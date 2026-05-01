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Venezia, è qui la festa? Vincere con lo Spezia per conquistare la promozione in Serie A
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La Serie B torna in campo quest'oggi con la 37ª giornata, la penultima della regular season, con tanti verdetti da scrivere. Riflettori puntati sul Venezia, capolista con 78 punti ormai ad un passo dalla promozione diretta.
La squadra lagunare ha tre lunghezze di vantaggio su Monza e Frosinone, entrambe a 75, e oggi ha il primo match point sul campo dello Spezia. In caso di vittoria, il Venezia salirebbe a 81 punti, blindando matematicamente uno dei primi due posti grazie anche agli scontri diretti a favore contro entrambe le inseguitrici.
Uno scenario che renderebbe ininfluente anche l’ultima giornata, quando i veneti ospiteranno il Palermo.
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