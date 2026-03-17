Venezia-Padova 3-1, le pagelle: Svoboda domina le due aree, Lasagna non si vede
Risultato finale: Venezia-Padova 3-1
VENEZIA
Stankovic 7 - Come spesso accade, anche se viene chiamato in causa una volta in un tempo risponde presente. A un soffio dall'intervallo, nega l'1-1 a Fusi mostrando ottimi riflessi. Determinante non solo per le parate: dopo il calcio d'inizio della ripresa, avvia l'azione del raddoppio.
Schingtienne 6,5 - Nella sua zona di competenza non ha grossi patemi, passando quindi una serata senza lavori straordinari. Si può permettere di spingere e lo fa maggiormente nella ripresa.
Svoboda 7,5 - Quando il possesso palla e le azioni non bastano, come spesso accade nel calcio ci vuole un calcio piazzato per stappare la gara. Così accade: su corner battuto da Busio, di testa firma il vantaggio. Per come è stradominante delle due aree, si merita la palma di migliore in campo.
Sverko 6 - Completa una linea difensiva che concede poco al Padova, mostrando sempre la giusta attenzione nell'arco dei 90 minuti.
Hainaut 6 - Le sue discese sulla destra non mancano, rendendolo una presenza quasi fissa nelle azioni d'attacco veneziane. Non cala mai di tono. Dall'86' Sagrado sv.
Perez 7 - La sua prestazione migliora col passare dei minuti. Crescita premiata anche dalla buona sorte, visto che il 3-0 è un suo cross velenoso che termina in porta. Dal 76' Bohinen sv.
Busio 6,5 - Le geometrie in mezzo al campo ci sono, così come le battute chirurgiche delle palle inattive. Da un suo corner, arriva il gol dell'1-0 firmato da Svoboda. Dal 76' Dagasso sv.
Doumbia 7 - Gara dai due volti per il centrocampista. Inizio da diesel, poi avvio di secondo tempo col botto siglando il 2-0 dopo pochi secondi. Dal 69' Lella 6 - Conferisce freschezza al centrocampo veneziano, facendo riposare un po' uno dei titolari.
Haps 6,5 - Uno dei migliori in maglia arancioneroverde. Moto perpetuo sulla sinistra, dove arriva sul fondo per poi servire le punte. Ha anche un'occasione in avvio, fallita di poco.
Yeboah 6,5 - Per una volta, lascia il tabellino dei marcatori ai compagni. Ci prova in tutte le maniere, ma Sorrentino e i legni gli impediscono di gioire. Dal 69' Compagnon 6 - Buon impatto per l'attaccante, che va vicino ad arrotondare il punteggio.
Lauberbach 6,5 - Funge da classica boa, in grado sia di creare pericoli che di servire i compagni con intelligenti colpi di testa. Uno di questi contribuisce ad arrivare al raddoppio nei primi secondi della ripresa.
Giovanni Stroppa 7 - Il suo Venezia è una macchina praticamente perfetta, che sa interpretare anche gare che si fanno complicate come quella di stasera senza farsi prendere dalla frenesia. Primo posto sempre più consolidato, l'obiettivo inizia ad apparire all'orizzonte.
PADOVA
Sorrentino 6 - serata da montagne russe per il numero uno del Padova. ha più di una responsabilità sui primi due gol presi, ma ha anche il merito di evitarne tanti altri che avrebbero reso il passivo troppo imbarazzante.
Perrotta 5,5 - Garantisce attenzione e solidità, almeno fino a quando non arriva il gol di Svoboda che mette in discesa la partita per i padroni di casa. Dal 76' Belli sv.
Villa 5,5 - Buone chiusure da parte sua, contro un attacco temibile come quello della capolista. Come il resto del reparto, crolla nella ripresa.
Pastina 5,5 - La sua prova risulta sostanzialmente una fotocopia di quella dei compagni di reparto, con una buona prima mezz'ora a cui fa da contraltare il resto del match con dominio totale del Venezia.
Faedo 5 - Un po' per via del duello con Haps, un po' per una serata evidentemente non delle migliori, risulta tra i più in ombra rischiando anche il secondo giallo poco prima del cambio. Dal 66' Favale 6 - Da segnalare, in modo particolare, l'assist per il 3-1 realizzato da Capelli.
Di Maggio 5 - Inizio promettente per spirito e iniziative offensive. Cala decisamente di impatto con il passare dei minuti.
Giunti 5,5 - Il classe 2005 è piuttosto grigio, non riuscendo a dare una svolta alla sua serata nel proseguo della contesa. Dal 76' Crisetig sv.
Fusi 6 - Il migliore della mediana biancoscudata. Qualità e quantità, ma anche una circostanza in cui solo un grande Stankovic gli nega il gol. Meglio nel primo tempo. Dal 76' Varas sv.
Capelli 6,5 - Abbastanza timido sulla sinistra, dove si trova come dirimpettaio un Hainaut che invece la timidezza l'ha lasciata negli spogliatoi. Nel finale, ha comunque il merito di segnare la rete della bandiera.
Lasagna 5 - Servito poco e male dai compagni, ha vita dura contro il trio arretrato avversario. Decisamente in ombra.
Buonaiuto 5,5 - Aiuta in fase di non possesso, mentre negli ultimi metri risulta poco incisivo come finalizzazione e come rifinitura. Dal 56' Ghiglione 5,5 - Con il suo ingresso in campo, non migliora di molto quanto fatto dal compagno che rileva.
Matteo Andreoletti 5,5 - Il muro ad oltranza funziona per quasi tutto il primo tempo, ma poi crolla. Perdere contro la capolista ci può stare, ma per conquistare i punti salvezza serve qualcosa in più in avanti.