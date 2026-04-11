Venezia, Sverko: "Portare a casa i tre punti è l'unica cosa che conta oggi"
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Marin Sverko, difensore del Venezia, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo continuare a battagliare. Portare a casa i tre punti è l'unica cosa che conta oggi".
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