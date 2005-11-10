Ufficiale
Il Vicenza blinda uno sei suoi pilastri: Gagno ha rinnovato fino al 2028
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Il portiere biancorosso prolunga il proprio contratto con il Vicenza fino al 30 giugno 2028. Il club conferma così la fiducia in uno dei protagonisti delle ultime stagioni.
Il Vicenza blinda uno dei punti fermi della propria rosa. Il club biancorosso ha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere Riccardo Gagno, che continuerà a difendere i pali della squadra fino al 30 giugno 2028.
Riccardo Gagno rinnova fino al 2028
La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Riccardo Gagno fino al 30 Giugno 2028. Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Riccardo per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso.
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