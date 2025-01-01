Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"

“Giocare in una squadra che è in testa alla classifica mette più pressione rispetto a giocare in altre che lottano per obiettivi diversi, ma è anche il bello di giocare per traguardi importanti”. Il portiere del Vicenza Riccardo Gagno parla così nel corso della trasmissione Rigorosamente Calcio su TVA Vicenza: “Trento? Gallo ci aveva avvertito, ma siamo partiti con la retromarcia, nonostante questo siamo andarti in vantaggio e poi nella ripresa siamo stati bravi perché eravamo in inferiorità numerica e questo ci deve servire da lezione per il futuro perché siamo mentalizzati. - continua il portiere come riporta Trivenetogoal.it - L’intervallo? Il mister ci ha tirato le orecchie e poi abbiamo messo qualcosa di più”.

Gagno poi si sofferma sul rapporto con il tecnico: “Lo avevo già avuto a Terni, vuole trasmettere alla squadra una mentalità vincente, sta sempre sul pezzo anche se si sta vincendo”.

L’estremo difensore parla poi delle proprie qualità: “Da piccolo non volevo fare il portiere, ero uno dei più alti e sono andato in mezzo ai pali così mi è cominciato a piacere il ruolo. Con la difesa parliamo durante i momenti più complicati e cerco di farmi sentire con loro per sistemare le cose che non vanno. - conclude Gagno – Mi ispiro a Buffon, ma penso sia scontato dirlo, e fra gli attuali a Caprile”.