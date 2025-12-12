Vicenza, Gagno: "Meglio stare davanti che rincorrere. Società e piazza sprecate per la C"

“Non ho mai avuto un vantaggio così ampio, mi è capitato di dover rincorrere come quando abbiamo poi vinto la Serie C con il Modena, ma è meglio stare davanti perché chi è dietro dopo un po’ inizia a sentire la pressione”. Il portiere del Vicenza Riccardo Gagno parla così del primo posto – con tredici punti di vantaggio sulle inseguitrici – nel Girone A nel corso della trasmissione ‘È solo calcio’ su TVA Vicenza.

“Qui ho trovato una società e una piazza che sono sprecate per questa categoria, c’è un’organizzazione importante e un tifo caldo da categorie superiori. - prosegue Gagno come riporta Trivenetogoal.it parlando del bilancio di questi mesi - Ho trovato compagni nuovi e altri scottati dall’anno scorso, quindi abbiamo cercato di creare un bel gruppo che avesse la stessa linea di pensiero e anche chi non gioca è contento se si vince. Così si può raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Gagno infine spiega la decisione di lasciare la Serie B per sposare il progetto biancorosso: “A Modena avevano deciso di cambiare, ho avuto qualche richiesta dalla Serie B, ma nulla di troppo concreto e c’era da aspettare. Io però non volevo spostarmi negli ultimi giorni di mercat0 così ho iniziato a valutare la Serie C. Appena è emerso il Vicenza mi sono detto che dovevo venire qui, poi c’è stata qualche difficoltà per trovare l’accordo economico. Sono arrivato e ora devo portare a termine l’obiettivo che mi sono posto”.