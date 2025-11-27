Vicenza, Sandon: "Punto guadagnato con il Brescia, partita sottotono"

Thomas Sandon, difensore del Vicenza è stato intervistato da E' Solo Calcio. Queste le sue parole riportate da trivenetogol: "Io sto bene come tutta la squadra, domenica abbiamo disputato una partita sottotono soprattutto in fase di possesso non l’abbiamo gestita bene forzando tante giocate con molte scelte sbagliate. Loro hanno dato tutto e noi possiamo fare meglio, si nota che siamo una squadra solida anche se non eravamo al top. A cosa è stato dovuto? C’è del merito degli avversari ma io penso che abbiamo avuto una giornata storta, non è da noi sbagliare anche a livello tecnico.

Punto guadagnato o due punti persi? Io penso che sia un punto guadagnato anche perchè se a inizio anno ci avessero detto che avremmo pareggiato là tutti avrebbero messo la firma. Poi anche vedendo com’è andata va considerato un punto guadagnato".