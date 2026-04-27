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Arezzo, il ds Cutolo punta Iaccarino del Napoli
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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Arezzo si sta già muovendo per programmare il futuro dopo la promozione in Serie B. Il direttore sportivo Aniello Cutolo è al lavoro per costruire una rosa competitiva e non si escludono contatti con il Napoli per valutare giovani profili utili al progetto del club toscano.
Intanto potrebbe arrivare il primo tassello della nuova stagione. Il club, infatti, potrebbe riscattare Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003, reduce dall’ultima annata in prestito con la maglia amaranto e considerato un profilo interessante su cui puntare anche per il prossimo campionato cadetto.
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