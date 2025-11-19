Arezzo, respinto il ricorso per Iaccarino: l'esterno d'attacco salta la sfida con l'Ascoli
Appena entrato in campo era stato espulso, e Gennaro Iaccarino salterà così la prossima sfida dell’Arezzo contro l’Ascoli, match di alta classifica. La società toscana aveva presentato ricorso per ridurre da due a una giornata la squalifica dell’esterno d’attacco, ma la richiesta è stata respinta. Una perdita importante per Cristian Bucchi, che dovrà riorganizzare l’attacco senza uno dei suoi giocatori chiave. Iaccarino, quindi, dovrà osservare il turno di stop, mentre la squadra si prepara a una sfida delicata in vetta alla classifica.
