Ufficiale Il Carpi e Rossini proseguono insieme: c'è il rinnovo fino al 2027 per il difensore

L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Matteo Rossini.

“Ros”, difensore carpigiano doc classe 1998, con all’attivo 53 presenze in biancorosso, si appresta ad iniziare la sua terza stagione – la seconda fra i professionisti – con la maglia del Carpi, dopo aver sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2027.

“Sono molto felice di indossare per altre due stagioni i colori biancorossi. Ringrazio la società per la fiducia in me riposta. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, passione e voglia di crescere ancora. Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che ci aspettano insieme. Forza Carpi!”