Bucchi esalta l'Arezzo dopo la vittoria sulla Juventus NG: "Così possiamo restare in vetta"

Cristian Bucchi si gode la vittoria dell’Arezzo contro la Juventus Next Gen e sottolinea soprattutto la maturità mostrata dalla sua squadra nel gestire i momenti della partita. Il successo di misura permette ai toscani di restare agganciati alla vetta e rafforza la convinzione di poter competere fino in fondo.

“In settimana abbiamo preparato la gara pensando a quando spingere e quando aspettare – ha spiegato in conferenza stampa –. L’unico rammarico è non aver sfruttato la tripla occasione, ma pali, salvataggi e parate fanno parte del gioco. La cosa più importante è che non abbiamo concesso praticamente nulla”.

Il tecnico esalta la compattezza del gruppo: “Si è vista una squadra solida, quadrata, con grande unità. La sosta, i nuovi innesti e le energie fresche sono state determinanti. Come contro Pesaro, Forlì e Pontedera, abbiamo lasciato pochissimo agli avversari. Se vuoi stare lassù devi saper colpire davanti ma anche impedire agli altri di rientrare in partita”.

Bucchi si sofferma poi sugli avversari: “La Juventus ha talento, velocità di gioco e struttura fisica. Alcuni di questi ragazzi li vedremo in Serie A, ne sono convinto. Pagano qualcosa nella gestione dei momenti, ma il potenziale è evidente”.