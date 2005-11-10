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Cavese, avanti con Macchi: il terzino ha rinnovato fino al 2028
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Mattia Macchi e la Cavese, avanti insieme. Il terzino ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, di seguito la nota del club:
"Cavese 1919 rende noto di aver prolungato il contratto in essere con il calciatore Mattia Macchi, fissando la prossima scadenza al 30 Giugno 2028.
La scorsa stagione 29 presenze e 3 reti con maglia biancoblù.
Le prime sensazioni di Mattia Macchi dopo il rinnovo: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con questa maglia. Ringrazio il Presidente, il Direttore e tutta la società per la fiducia ed i tifosi per il sostegno che non è mai mancato. Darò il massimo ogni giorno per onorare questo Club e raggiungere insieme gli obiettivi della stagione.”
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