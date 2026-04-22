De Liguori rilancia la Cavese: equilibrio, giovani e ambizioni per il futuro

Vincenzo De Liguori, direttore sportivo della Cavese, ha tracciato un bilancio della stagione e guardato anche al futuro del club nel corso dell’intervento nella trasmissione 0825, in onda su OttoChannel. Il dirigente ha sottolineato la necessità di mantenere equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica, ricordando come oggi molte società debbano prestare grande attenzione ai conti per evitare problemi e penalizzazioni. Secondo De Liguori, nel prossimo campionato ci sarà ancora più competizione e farà la differenza la capacità di trasformare le idee in risultati concreti. Sul mercato e sugli obiettivi futuri, ha spiegato che al presidente chiederà un piccolo sforzo per provare a migliorare la classifica, senza però fare promesse ai tifosi sui playoff.

Un passaggio importante è stato dedicato ai ringraziamenti verso tutta la struttura societaria: calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori, definiti tutti fondamentali nel raggiungimento del traguardo stagionale. Il direttore ha poi rivolto un pensiero speciale ai tifosi, elogiandone passione e sacrificio, soprattutto per aver seguito la squadra anche nei momenti più difficili. Infine ha evidenziato il lavoro svolto sulla crescita dei giovani, citando la cessione di Amerighi all’Inter e altri profili interessanti come Nunziata, Macchi e Fusco, già considerati risorse preziose in ottica futura. Sulle polemiche nate dopo la gara di Benevento, ha minimizzato parlando di normali episodi di campo dovuti alla tensione del momento.