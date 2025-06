Milan, summit in sede con Origi: si tratta la risoluzione del contratto dell'attaccante belga

Divock Origi in queste ore è stato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza (al completo). Le parti, come riporta MilanNews, hanno trattato il tema della risoluzione del suo contratto tutt'oggi in essere con il club rossonero e in scadenza nel giugno 2026. È stato messa sul tavolo delle trattative proprio quest'opzione, non arrivando però ancora a un accordo definitivo.

Al Milan dal 2022, Divock Origi ha fino a questo momento totalizzato appena 36 presenze, 2 gol e un assist con la maglia del Diavolo, che addirittura non veste dal 28 maggio 2023 (Juventus-Milan). Da quel momento c'è stata di mezzo un'esperienza in Premier League al Nottingham Forest, fallimentare, e lo stop nella scorsa stagione, dove non è stato preso in considerazione né per la prima squadra né per il Milan Futuro, come invece aveva lasciato intendere all'inizio Zlatan Ibrahimovic.