Ufficiale Crotone, Lamberto Zauli sollevato dall'incarico: paga i sei turni senza vittorie

Serie C

ieri alle 18:19 Serie C

Arriva un nuovo cambio in panchina in Serie C. Questa volta tocca al Crotone che pochi istanti fa ha comunicato "di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli".

Zauli (52) paga le sei giornate senza vittorie (5 pareggi e una sconfitta) degli Squali nel Girone C di Lega Pro, che hanno portato a 12 le lunghezze di svantaggio dalla Juve Stabia oggi al primo posto nel raggruppamento.

Ricordiamo che lo scorso 16 ottobre l'allenatore romano fu già sollevato dall'incarico dopo il ko contro il Taranto, salvando la sua posizione solo per la presa di posizione dei giocatori che portarono ad una riflessione l'intero quadro dirigenziale rossoblù.