Crotone, Zauli sollevato dall'incarico. Il tecnico era arrivato a febbraio

Serie C

Oggi alle 09:06

È terminata dopo circa nove mesi l’avventura di Lamberto Zauli sulla panchina del Crotone. Arrivato lo scorso febbraio per sostituire Lerda l'ex fantasista aveva conquistato il secondo posto in campionato alle spalle dell'imprendibile Catanzaro uscendo poi al secondo turno della fase nazionale dei playoff contro il Foggia. In questa stagione invece ha conquistato 10 punti nelle prime otto gare.

Questa la nota del club calabrese:

"Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli.

La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".