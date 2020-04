Emergenza Coronavirus, la Sambenedettese chiederà lo stop del campionato di Serie C

Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico la Sambenedettese nell'assemblea di Lega Pro che si terrà venerdì 3 aprile chiederà lo stop definitivo del campionato. Una scelta in linea con la maggioranza dei 60 club di Serie C che non ritengono ci siano le condizioni di sicurezza per riprendere l'attività nei prossimi mesi. Per Il club marchigiano c'è inoltre l'incognita Fedeli visto che il presidente aveva manifestato l'intenzione di lasciare già prima dell'emergenza Coronavirus e le incertezze sul futuro potrebbero rendere definitiva l'ipotesi di addio.