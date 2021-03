Il Matelica conquista la salvezza. La Dg: "Non ci sentiremo mai arrivati fino alla fine"

Quattro vittorie consecutive, salvezza centrata con otto turni di anticipo... e ora uno sguardo alla zona playoff.

Stagione al top per il Matelica, con il Dg Roberta Nocelli che, dopo la strepitosa vittoria sul Padova, ha parlato ai microfoni di tuttoc.com: "Ritengo che il Matelica nell'insieme da inizio stagione abbia scommesso su ste stesso dando fiducia totale al direttore e al mister che hanno saputo inserire i giocatori giusti a un gruppo già coeso aumentandone la qualità ed esaltando le peculiarità tecniche dei ragazzi della scorsa stagione. La nostra forza è la continua ricerca della coesione sia in campo che fuori. Abbiamo sempre vinto e perso tutti insieme, spesso un sorriso anche quando le cose non vanno nel migliore dei modi è la medicina giusta. La salvezza ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi senza mai perdere umiltà e cattiveria agonistica, non ci sentiremo mai arrivati fino alla fine".