Juventus, c'è distanza con l'Atletico per Nico Gonzalez. Spuntano due alternative in Italia

Edon Zhegrova ha già detto sì alla Juventus e aspetta solo di essere liberato dal Lille. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale i bianconeri proveranno a chiudere per l'ala kosovara dopo l'auspicata cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Il quotidiano aggiunge anche che il club francese valuta Zhegrova 20 milioni di euro, ma che il prezzo è destinato a scendere in quest'ultima settimana di mercato, soprattutto alla luce del suo contratto in scadenza fra un anno.

Tre club su Nico Gonzalez

Il Cholo Simeone vuole Nico, l'interesse dei colchoneros è concreto, ma la Juve apre solamente a un'ipotesi: il prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni complessivi, cifra di poco inferiore al prezzo d’acquisto un anno fa dalla Fiorentina. L'Atletico, dal canto suo, partirebbe invece da un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Parafrasato: c'è quindi ancora tanto lavoro da fare per ridurre le distanze tra le parti. Le alternative per l'argentino? L'Atalanta, se parte Lookman, e la Roma, novità dell'ultim'ora.

Le parole di Chiellini

E proprio sulla situazione riguarda le ultime trattative lo stesso Giorgio Chiellini, interpellato da DAZN prima della gara dell'Allianz Stadium, ha voluto ribadire con chiarezza: "Se ci sarà occasione di migliorare la squadra, lo faremo. Igo sta dando un'impronta chiara, nono solo tencicamente ma anche sulla testa dei giocatori. Vale così per tutti, il campo poi parlerà", le sue parole prima di Juve-Parma 2-0.