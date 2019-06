Juventus U23, l'annuncio social di Zanandrea: rinnovato il contratto

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio contratto e di continuare a far parte della famiglia Juventus", con queste parole il difensore centrale Gianmaria Zanandrea, su Instagram, ha comunicato il rinnovo del contratto con la Juventus, club del quale ha vestito la maglia Under 23 nella stagione appena conclusasi, collezionando 10 presenze in Serie C. Il giocatore è stato fortemente limitato da alcuni problemi fisici e in particolare da un infortunio ad un ginocchio che l'ha tenuto fermo per tutta la seconda parte di stagione.