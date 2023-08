ufficiale Zanandrea va al Legnago Salus. Prima c'è la risoluzione con l'Avellino

Nuova esperienza in Serie C per Gianmaria Zanandrea. Rientrato all'Avellino dopo il prestito al Piacenza, club con cui ha collezionato 7 presenze nella seconda parte di stagione, il difensore classe '99 ha risolto il contratto che lo legava al club irpino e poi è passato ufficialmente al Legnago Salus.

Ecco il comunicato del club veneto, postato sul proprio profilo Instagram, con cui viene annunciato questo rinforzo per la retroguardia: "È ufficiale: @gianmaria_zanandrea4 è un nuovo giocatore del Legnago Salus! Ha firmato un accordo biennale. #SempreForzaLegnago".