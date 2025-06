Ufficiale La Giana ha scelto il post Chiappella. Contratto annuale per mister Espinal

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio si dice "lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con il signor Vinicio Edwards Espinal Marte, che assumerà l’incarico di allenatore della Prima Squadra fino al 30 giugno 2026.

Mister Espinal sarà affiancato dal fratello José Elpys Espinal Marte in qualità sia di allenatore in seconda che di match analyst e da Alberto Massera come preparatore atletico. A completamento dello staff tecnico vengono confermati Sabatino Nese come preparatore dei portieri e Michael Maccali come collaboratore tecnico.

La carriera da allenatore

Reduce da un’ottima stagione sulla panchina del Real Calepina nel girone C di Serie D, mister Espinal ha iniziato la carriera da allenatore al Mapello Bonate nel 2021, club nel quale aveva concluso la sua carriera da calciatore. Nella stagione 2021/22 viene nominato allenatore in seconda di Alessandro Calori sulla panchina della Primavera della Lazio, prosegue poi la carriera da tecnico all’Ospitaletto in Eccellenza (2022/23, playoff) alla Folgore Caratese in Serie D (2023/24) e al Gozzano in Serie D (dal marzo 2024). Dal 2023 è allenatore UEFA A, qualifica che gli consente di guidare le prime squadre maschili fino alla Serie C, le squadre femminili fino alla Serie A, tutte le giovanili incluse le Primavera ed essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e in Serie B maschile.

La carriera da calciatore

Classe 1982, originario della Repubblica Dominicana, di ruolo centrocampista Vinicio Espinal è stato il primo giocatore dominicano a giocare nel campionato italiano. Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta e per tre anni gioca con la Prima Squadra in Serie A. Ceduto in prestito al Taranto, passa poi al Pro Palazzolo nella stagione di Serie C2 2003/04, ma esplode nel Monza nei 3 anni successivi, con una promozione in C1 e i playoff sempre raggiunti sino alla finale della stagione 2005/06, persa contro il Genoa. Veste poi la maglia del Crotone in Serie B e in Prima Divisione per due stagioni e per le successive tre al Portogruaro, club con il quale vince il campionato di Prima Divisione e gioca nella serie cadetta. Nel 2011/12 passa alla Pro Vercelli in Prima Divisione e anche qui vince il campionato, restando a disputare il campionato di Serie B 2012/13. Segue una stagione al Benevento e quindi al Venezia nel 2014/15, quando incontra da avversario la Giana Erminio in una delle partite più significative della sua storia: Giana-Venezia del 21 marzo 2015, gara d’inaugurazione dello Stadio Città di Gorgonzola, che decretò il “ritorno a casa” dei biancazzurri dopo la prima parte di stagione giocata a Monza nell’attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. In Serie D ha poi giocato al Lecco, al Ponte San Pietro, alla Virtus Bergamo e infine al Mapello.

In Nazionale

Cinque le convocazioni con la Nazionale della Repubblica Dominicana dal 2004 al 2019, quando a quasi 37 anni viene convocato per la gara contro Bermuda valida per la qualificazione alla neonata CONCACAF Nations League, dove viene schierato titolare restando in campo per tutti i 90 minuti e siglando un record: primo giocatore sotto contratto con un club di Serie D (Virtus Bergamo) ad essere convocato in una Nazionale maggiore".