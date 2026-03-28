Livorno ko a Sassari, Venturato: "Non è un calo, serve equilibrio per la salvezza"

Sconfitta esterna per il Livorno sul campo della Torres, risultato che complica la rincorsa ai playoff e mantiene i labronici in una posizione delicata di classifica.

Nel post partita, il tecnico Roberto Venturato ha respinto l’idea di un calo mentale della squadra: “Non credo che ci siamo rilassati. In questo momento non riusciamo a esprimerci al meglio in gara, ma dobbiamo mantenere equilibrio e pensare ai punti che servono per la salvezza”.

L’allenatore ha poi analizzato l’approccio alla gara, costato caro ai suoi: “Siamo partiti molto male nei primi quindici minuti e abbiamo concesso due gol in modo clamoroso. Da lì la partita si è complicata”.

Nonostante le difficoltà iniziali, Venturato ha sottolineato la reazione nella ripresa: “Abbiamo provato a rientrare in partita e potevamo anche arrivare sul 3-2”.

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: “Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara e conquistare i punti che ci mancano per mantenere la categoria”.